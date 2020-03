di Enzo Bonaiuto

La decisione di riaprire le chiese di Roma, presa dal Vicariato dopo il precedente divieto subito rientrato, viene ‘benedetta’ dai credenti: in quasi tutte le parrocchie, i sacerdoti non restano soli e le chiese mai del tutto vuote, ma c’è sempre qualche fedele che entra, si fa il segno della croce, recita un ‘Padre Nostro’ o una ‘Ave Maria’ o semplicemente rimane per qualche minuto in silenzioso raccoglimento. A confermarlo all’AdnKronos è don Mario Pecchielan, padovano, da una ventina d’anni parroco della chiesa di San Giovanni Battista De Rossi all’Appio Latino e prefetto del distretto che raggruppa tredici chiese del quartiere romano di San Giovanni, proprio a ridosso della Basilica Lateranense, la ‘cattedrale di Roma e del mondo’, dove ha sede il Vicariato guidato dal cardinale Angelo De Donatis, vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma.

