non mentono, ci si può fidare, danno la misura delle cose, dei fenomeni. E delle epidemie. Quelli di ovid – 19 che ogni giorno alle 18, il capo della Protezione civile Borrelli comunica in diretta a tutti gli italiani sono : i casi totali quello degli attualmente positivi, il totale dei guariti e il totale dei deceduti con i rispettivi dati giornalieri . È una scelta comunicativa di grande trasparenza, quella del governo . Ma i dati vanno intrepretati . Per esempio tenendo presente che le variazioni giornaliere possono derivare da tanti motivi, anche contingenti, e che quindi se si vuo le avere un ’ idea del trend dell’epidemia, cioè della sua dinamica, il consiglio è di guardare l’andamento dei parametri su più giorni . Ma oltre che saputi leggere i numeri vanno anche scelti , selezionati, a seconda di cosa si vuole sapere. “ È così – dice Enrico Girardi, responsabile dell’epidemiologia clinica dello Spallanzani di Roma – i numeri in epidemiologia vanno scelti, selezionati a seconda di quello che si intende conoscere : perché i numeri dicono cose differenti e rispondono a domande differenti ” .

La dinamica dell’epidemia

I NUMERI

Partiamo dalla dinamica dell’epidemia. Quali sono i parametri più importanti per capire come progredisce Covid–19? “Se vuoi conoscere qual è l’andamento dell’epidemia il parametro principale è il numero di nuovi casi, che è il numero di nuove diagnosi di un giorno x”, dice Girardi. Il numero di nuovi casi è un numero assoluto, è un dato semplice, pulito. Un numero che non può mentire, almeno in apparenza “È un numero che va comunque interpretato – riprende l’esperto – perché i nuovi casi dipendono dai criteri di diagnosi: se la diagnosi si basa sui sintomi clinici, molti nuovi casi, per esempio quelli lievi, rimangono fuori dai conteggi, non emergono. Se vengono fatti tamponi anche a persone asintomatiche venute a contatto con malati, si avranno numeri più alti. Quindi la conta dei nuovi casi è un buon indicatore di come l’epidemia progredisce, purché non ci si soffermi troppo sul dato giornaliero: se i casi in un giorno sono 4700 o 4500 o 4200 non fa una gran differenza, proprio perché il singolo numero dipende dal modo in cui emergono, ma se guardi la tendenza su alcuni giorni, queste imprecisioni tendono in qualche misura a correggersi da sole. E costruendo una curva dei nuovi casi nel tempo, hai effettivamente l’idea di come l’epidemia evolve”.

Casi esistenti e nuovi

Un altro parametro importante per comprendere la dinamica di Covid–19 (e delle epidemie in genere, naturalmente) è il rapporto tra casi esistenti, cioè già diagnosticati, e nuovi casi, che non è un numero assoluto ma un parametro percentuale. “Se io nel giorno x ho mille casi già diagnosticati, e il giorno dopo ne ho 500 nuovi, i casi sono aumentati del 50%. Sebbene in assoluto 500 non sia un numero elevatissimo – ragiona Girardi – suggerisce che l’infezione è fortemente attiva. Se al contrario nel giorno x ho 70 mila casi diagnosticati e il giorno successivo ne ho 4000, che è un numero alto, in realtà ho l’indicazione che l’epidemia si espande più lentamente, nonostante non si tratti in assoluto di una buona notizia”.



Il tempo di raddoppio

Un altro parametro che ci aiuta a comprendere la tendenza di un’epidemia è il tempo di raddoppio, cioè il numero di giorni che ci vogliono perché i nuovi casi si duplichino. “Nel caso di Covid-19 – scende nello specifico l’epidemiologo – il tempo di raddoppio all’inizio era di circa 2 giorni e mezzo, ora siamo intorno a 8-10. Significa che l’epidemia rallenta, anche se in termini assoluti prima parlavamo di centinaia di casi giornalieri diagnosticati, e ora di migliaia. Quando si studia l’andamento di un’infezione i valori assoluti servono a poco. I valori assoluti rispondono ad altre domande. Domande che hanno a che vedere con l’umanità, la sofferenza dei singoli, il rapporto tra medico e paziente e l’assistenza”.



La prevalenza e il carico assistenziale

Un altro parametro riportato nelle conferenze stampa è quello dei casi totali presenti, che corrisponde ai casi che si sono verificati fino a quel giorno meno il numero dei decessi e dei guariti. Poniamo che fino a oggi ho registrato 70mila casi, 10mila sono morti e 20mila sono guariti, oggi ho 40mila casi prevalenti di Covid-19. “Questo è un numero assoluto che si chiama prevalenza, e che è un dato molto interessante per chi deve calcolare il carico assistenziale dell’epidemia e programmare l’assistenza. Ma non misura il trend. Una prevalenza che non cresce non è detto sia un buon segno: potrebbe essere semplicemente che si sono verificati improvvisamente molti decessi. O può essere un segnale favorevole se aumentano le guarigioni. Concludendo se voglio misurare la dinamica di un’epidemia, e quindi di conseguenza anche l’impatto delle misure di prevenzione, ho bisogno delle misure basate sui nuovi casi e sull’accumulo dei casi, cioè quelle di cui abbiamo parlato all’inizio”.



I vecchi e i giovani

Altri parametri per capire come procede il Covid-19 sono le curve di distribuzione per età dell’infezione. “Sono utili, ma anche in questo caso bisogna ragionarci sopra – riprende Girardi –. Questa curve ci danno la misura di chi ha la malattia clinicamente rilevante, non di chi è positivo al Covid–19. In altri termini, il fatto che ci siano tanti casi tra gli anziani potrebbe anche solo significare che questi casi sono clinicamente più evidenti e per questo emergono, vengono diagnosticati. Magari i casi dei giovani che si fanno tre giorni di febbre e poi stanno bene non diventano mai nuovi casi pure se lo sono di fatto. Se è così o se non lo è, lo scopriremo solo quando avremo campioni di popolazione su cui andare studiare la prevalenza degli anticorpi, che è il segno inequivocabile che l’infezione c’è stata”.

La ricerca degli anticorpi anti-covid19

E verranno fatti questi studi, e quando? “Verranno fatti, certo. Sapere quanti sono davvero gli infettati è importante per esempio per non rischiare di riprendere una serie di attività illudendoci di un apparente controllo della situazione. Se non abbiamo dati sugli anticorpi non sappiamo davvero se l’epidemia può ripartire”. Paradossalmente tanto più il virus si è diffuso tanto meno è probabile che l’epidemia riprenda, perché c’è in giro meno popolazione suscettibile. “È così. Le epidemie storiche, per esempio la spagnola – riflette e conclude Girardi – si è esaurita praticamente senza alcuna misura di controllo, semplicemente perché il virus non trovava più ospiti da infettare e ha dovuto smettere di circolare. Quando il numero dei suscettibili è molto basso, la probabilità che una persone malata e una che non è mai venuta a contatto col virus si incontrino è a sua volta molto bassa”. Avere tante persone con gli anticorpi anti-covid19 nel sangue è quindi come avere un distanziamento sociale biochimico. È il discorso dei vaccini. “Sì è lo stesso discorso dei vaccini: quando vaccini tanto, puoi permetterti di non vaccinare chi non è nelle condizioni di esserlo perché queste persone sono protette dal fatto di essere circondate da individui immunizzati, che non possono ammalarsi e di conseguenza contagiarle”.