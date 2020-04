Accordo tra il Monza e i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. I calciatori del club brianzolo di Berlusconi e Galliani, a marzo percepiranno il 50 per cento degli emolumenti. Lo rende noto la società. Per quanto riguarda i prossimi mesi, la situazione sarà valutata in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e il blocco dei campionati.

Secondo quanto si apprende, Galliani ha ricevuto i complimenti dai colleghi per l’intesa raggiunta, un gesto che può aiutare le squadre nelle trattative e salvare l’intera serie C.

· Tutti gli articoli, aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, il punto sulla pandemia informazioni aggiornate al 3 aprile 2020 Gli italiani si preparano a passare la Pasqua e Pasquetta chiusi in casa, con le misure di restrizione prorogate almeno fino al 13 aprile, mentre il picco del contagio probabilmente è stato raggiungo. Ma la discesa non è ancora iniziata e il numero di morti continua a essere altissimo ogni giorno. Anche il resto del mondo si preoccupa per la pandemia: gli Stati Uniti sono il paese con più casi al mondo, in Spagna il contagio corre veloce, la Cina inizia a sperimentare i primi casi di contagio da rientro e ha chiuso una provincia. E il dibattito sui danni economici va avanti, con l’Ue che annuncia ‘Sure’: 100 miliardi contro la disoccupazione. · Grafici e mappe: tutti i dati per capire la pandemia Coronavirus, consigli di lettura per capire la crisi rep



rep



rep



rep



rep











Fonte