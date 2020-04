ROMA – La Francia sfoglia la margherita, e non sarà una decisione semplice. L’annuncio di Emmanuel Macron di chiudere i grandi eventi aperti al pubblico fino a metà luglio rende di fatto scontato il rinvio del Tour de France, originariamente in programma dal 27 giugno al 19 luglio. Sono tante le possibilità valutate dagli organizzatori, che dovranno anche confrontarsi con i vertici del ciclismo mondiale per capire come ridisegnare il calendario: la Amaury Sport Organization è alle prese con un possibile piano alternativo per l’edizione numero 107. La corsa non ha mai vissuto annullamenti o cancellazioni dalla fine delle Seconda guerra mondiale.

Partenza il 25 luglio

La prima suggestione riguarda il possibile arrivo a Parigi nel giorno di Ferragosto, il che porterebbe l’organizzazione a fissare la tappa di apertura del Tour il 25 luglio. Christian Prudhomme, direttore generale del Tour, avrebbe però a disposizione poche corse di preparazione in vista della Grand Boucle: il Giro del Delfinato, originariamente previsto dal 31 maggio al 7 giugno, faticherebbe a trovare una collocazione in un calendario così compresso, considerando che le squadre dovrebbero anche riprendere gli allenamenti.

Partenza a metà agosto

L’altra ipotesi forte al vaglio è quella di una partenza nel giorno di Ferragosto, con la conclusione del Tour fissata nella prima settimana di settembre. In questo caso, la controindicazione è legata alle corse non ancora cancellate: la Vuelta di Spagna dovrebbe infatti prendere il via proprio il 14 agosto da Utrecht, con tappa conclusiva a Madrid il 6 settembre. Anche l’organizzazione della Vuelta è in carico alla Amaury Sport Organization, come il Tour e il Delfinato. Per entrambe le possibilità, rimane inoltre un grosso dubbio logistico legato alla riapertura degli alberghi che dovrebbero ospitare le squadre, le varie dirigenze e i giornalisti al seguito della corsa.

Il Tour a settembre

Meno quotata, almeno per il momento, la soluzione di un rinvio del Tour a seguito della Vuelta, verso la fine del mese di settembre. Se da un lato si ipotizza uno scenario sanitario sicuramente migliore, dall’altro si teme di andare a intaccare gli introiti di una macchina organizzativa che, in piena estate, può contare su un seguito massiccio di appassionati disposti a far collimare le proprie vacanze con il passaggio del Tour sulle strade di Francia. Una perdita economica, quella legata al calo del pubblico, comunque non paragonabile a quella prevista in caso di annullamento della corsa. “Senza il Tour de France – ha dichiarato Marc Madiot, manager della Groupama-FDJ, all’agenzia AFP – diverse squadre rischierebbero di sparire, lasciando corridori e staff senza lavoro”.

La voce dei campioni

I corridori, dal canto loro, sperano di poter prendere parte alla corsa più importante del calendario. “In questo momento ovviamente ci sono cose più importanti – ha detto Geraint Thomas, vincitore nel 2018 – ma non appena la situazione sarà priva di pericoli ci piacerebbe prendere parte al Tour”. Pensiero analogo per Egan Bernal, che sulle strade francesi si è imposto un anno fa: “Spero ovviamente che si possa arrivare a correre il Tour. Per me, per la squadra, per lo sport e per tutti i fan che ci seguono”. Qualche settimana fa, Julian Alaphilippe aveva invece dichiarato: “Non posso immaginare un Tour senza il pubblico. La gente è parte integrante del Tour. Immaginate di vedere la Coppa del Mondo di calcio giocata interamente in uno stadio senza pubblico…”.







