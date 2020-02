Caserta, il primo caso di Coronavirus in Campania

Sono tre i primi casi di coronavirus diagnosticati in Campania: una donna di 24 anni della provincia di Caserta (Ruviano); una donna di origin iucraine, tecnico di laboratorio della provincia di Salerno e un uomo di 45 anni di Napoli che vive nel quartiere San Carlo. Ecco chi sono e le misure adottate.

Il primo caso di Coronavirus in Campania è una donna originaria di Caserta: ha 24 anni e proveniva dalla Lombardia dove aveva soggiornato. Durante la sua permanenza a Milano, in compagnia di un’amica ( anche lei casertana) e del fidanzato di quest’ultima (pure lui del casertano, di Ruviano), la ragazza aveva frequentato una discoteca e si era spostata in metropolitana. Rientrata due giorni fa, accusando solo un leggero mal di gola, aveva consultato i medici del pronto soccorso del Cotugno. Probabilmente allarmata per possibili contatti pregressi con persone infette. Visitata, senza sintomi sospetti e rialzo febbrile, era stata solo sottoposta al test. Prima di congedarla però, i medici le avevano raccomandato l’auotoisolamento in casa fino al responso del tampone. Per la donna di Caserta oggi c’è stata la conferma del tampone dallo Spallanzani di Roma, isolata la famiglia.

Coronavirus, la donna di Salerno

Il secondo caso di coronavirus riguarda una ventiseienne: fa il tecnico di laboratorio a Cremona ed era rientrata da dieci giorni a Montano Attilia, comune del Cilento, suo paese di origine. Poi, l’imprevisto: l’altroieri notte sono comparsi in forma acuta i primi sintomi, soprattutto febbre elevata. Anche lei, temendo il peggio, è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania. Qui è stata ricoverata in isolamento e sottoposta al tampone che ieri ha confermato l’infezione.

Coronavirus, il caso di Napoli

Dell’ultimo contagiato, un napoletano di 45 anni del quartiere San Carlo senza sintomi e anche lui con il risultato comunicatogli a casa, si è saputo solo alle 22 di ieri sera. Pure per lui il contatto col virus saerbbe avvenuto a Milano. I medici del laboratorio del Cotugno, coordinati da Luigi Atripaldi, avevano già ” processato” una cinquantina di campioni quando si sono resi conto che i primi due test stavano uscendo dal contesto del sospetto. “Eravamo convinti che covid- 19, sarebbe arrivato anche qui – allarga le braccia Atripaldi – ed è altamente probabile che ce ne saranno altri. Noi continuiamo a lavorare. ma non facciamo allarmismi: questa è una superinfluenza che, nella quasi totalità dei casi, guarisce senza probleni ” .