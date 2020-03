Dai consigli sul ricambio d’aria in casa, negli uffici, nelle farmacie e in tutti i luoghi chiusi, all’uso dei prodotti detergenti per sanificare le superfici. Dagli impianti di ventilazione alla pulizia regolare dei filtri fino alla manutenzione e ai dosaggi dei detergenti. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato sul suo sito una serie di consigli per tenere ‘alla larga’ il coronavirus dai luoghi chiusi. Si parte con una serie di raccomandazioni sul ricambio d’aria, i prodotti di pulizia e i sistemi di ventilazione, a cura del Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell’Iss.

