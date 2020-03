– Uno sguardo su, verso il cielo stretto tra i tetti. Casa di ringhiera, cielo azzurro, una donna che stende le lenzuola, silenzio, fuori dal portone però c’è una malattia che fa paura. Però ci sono anche i roller, così si può girare intorno all’aiuola, dieci venti cento giri, poi si risale a casa, è poco? è già qualcosa. Sofia ha 9 anni ed è fortunata, nella sua casa all’Isola c’è un cortile vero. Di questi tempi così duri, a un bambino può anche bastare, anche se deve giocare da solo e per poco tempo perché poi tocca a un altro bambino di un’altra famiglia scendere con la palla o con niente, e godersi il quarto d’ora d’aria. Si fanno i turni come in fabbrica, padri e madri in telelavoro sorvegliano dall’alto che non ci siano contatti con altri, ma è sempre meglio della passeggiata a ritmo di marcetta, la mano stretta in quella della mamma, giro dell’isolato e dritti a casa. “Quando finirà saremo tutti un po’ contenti, perché adesso siamo barricati dentro. Papà va in ufficio, io sto a casa con la mamma che lavora al computer. Un giorno faremo una vita più socievole, una vita migliore, ma adesso purtroppo è così”. Sofia è intelligente e sa che queste sono le regole, infatti non esce in strada da giorni e scende in cortile solo due volte la settimana, dichiarandosi persino “felice, anche se sono sola. Diciamo che non ci penso”.

È una felicità piccola, e ci sono mille bambini come Sofia che corre sui roller ma non può fare le gare, e con chi, quindi si siede e pensa “che un giorno o l’altro saremo liberi”. Il problema vero è se non c’è il cortile, o un pezzo di prato (perché ci sono anche i fortunati in case con giardino vero, ma per lo più fuori città). Quindi ci vuole un cortile, magari grande, o almeno un balcone. E i fortunatissimi sono quelli che hanno un fratello o sorella, “così si fanno compagnia, la giornata passa più veloce, per quanto ci siano i compiti da fare. Ma i figli unici patiscono, così mi dicono altre madri. Non bastano le videochiamate con gli amici. E non parliamo degli adolescenti, che a casa non ci vogliono stare perché non sopportano i genitori. Meglio i miei, almeno non scappano per andare dagli amici”. Antonella ne ha tre, di figli. Eduardo, 11 anni, Frida di nove, Arturo detto Koulibaly per le sue prodezze con il pallone, tre anni. Ieri pomeriggio strillava a pieni polmoni per il possesso della palla e la gioia dei condomini, un qualche segno di vita però fa solo bene, finora nessuno si è lamentato per i colpi contro le saracinesche dei garage. Tutto dura venti minuti, non di più, per non disturbare e perché “ci sono le lezioni da seguire online, i due più grandi sono su Google Meet, la giornata inizia con il saluto dei compagni di classe, tutti videocollegati, si vedono le faccine… all’inizio non si capiva niente, ora si stanno abituando a parlare uno per volta”.

Ma nella loro nuova vita in chat, ai bambini manca sempre il gruppo, le chiacchiere e le risate, il litigio con il vicino di banco, la corsa per strada, lo scatto improvviso che ai grandi sembra insensato, infatti “ogni tanto Gianluca, che ha 5 anni, lascia di colpo quello che sta facendo sul divano e corre su e giù nel corridoio. Lo fa un paio di volte, poi torna a sedersi”. Elena, mamma di Gianluca, se lo porta dietro un giorno a settimana al supermarket sotto casa, anche perché non saprebbe a chi lasciarlo. Poi, “quando il portiere se ne va, intorno alle 13, scendiamo nell’androne, perché purtroppo qui non c’è cortile. Adesso stiamo imparando ad andare in bici con i pedali, e le rotelle”. Il grande palazzo di piazzale Loreto è abitato da anziani, per lo più, ma le risate di Gianluca, sulla guida rossa che porta agli ascensori, non arrivano neanche alle finestre.

Frida, quarta elementare alla Giusti, dice che “meno male che c’è il nostro cortile, così ci posso giocare, anche se solo con i miei fratelli”, che intanto si sfidano sul lastricato di pietre, portano fieramente la maglia del Napoli e sono capaci di giocare anche con due palloni in contemporanea. L’altro giorno un ragazzino di un altro piano è sceso per giocare, poi se ne è rimasto a distanza, a guardarli, aspettando il turno. Dunque, i tre Eduardo Frida e Arturo sono i più fortunati, in quanto dotati di fratelli e di cortile, a scendere ci sono quelli che giocano in un androne stretto e buio, “perché abbiamo sì una casa grande, ma nessun balcone”, spiega la mamma Laura, a parte la portafinestra con ringhiera al quarto piano, dove ci si affaccia e basta, e capita ormai di vedere in giro per Milano dei bambini incollati alla ringhiera, le gambe fuori, la faccia tra le sbarre. Laura dunque i suoi li porta a giocare a palla nell’ingresso del palazzo, lì dove comincia la scala, tra il passeggino di Giulio, un anno e mezzo, e Giovanni vestito da Spiderman salta sugli scalini, si tiene aperto a metà il portone, uno spiraglio di luce, almeno.

“Il piccolo non ha capito cosa sta succedendo, ma è così piccolo. Il grande ha capito benissimo che c’è una malattia che fa stare molto male, bisogna lavarsi le mani, ormai tutti e due tendono d’istinto le braccia in avanti per farsi disinfettare le mani”, come chirurghi. “I parchi sono chiusi, una volta li ho portati alla Biblioteca degli alberi, in Gae Aulenti, lì ci sono le altalene. Abbiamo disinfettato i sedili, giocato un po’, poi a casa”. Ieri invece, breve passeggiata fino in via Pastrengo, “a salutare la scuola. Il portone era ovviamente chiuso”, così Giovanni ha detto ciao al portone.