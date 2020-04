“La situazione è ancora complicata. Il messaggio è sempre lo stesso, tenere duro con le misure di distanziamento sociale finché non c’è un abbassamento ben più significativo della curva dei contagi. Non c’è altro modo. A nord piano piano i numeri iniziano a calare, ma è troppo presto per dirci fuori dall’emergenza. Anzi sarebbe grave pensarlo”. Lo afferma il professor Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms, che, dalle pagine de Il Messaggero, fa il punto sull’epidemia di Covid – 19 in Italia. “Al sud – afferma – c’è stato più tempo per prepararsi, la situazione sta tenendo. La stragrande maggioranza degli italiani sta dimostrando grande senso di responsabilità. Abbiamo visto gli aperitivi, le feste, ne abbiamo viste di tutti i colori, però tutto sommato, guardando i numeri, mi pare che il centro e il sud si siano preparati bene”. In merito all’inizio di una nuova fase di convivenza con il virus Guerra spiega: “Bisognerà contare quelli che effettivamente hanno avuto contatto col virus e sono in condizione di sieropositività, che in questo caso è una situazione favorevole, perché vuol dire che hanno sviluppato una condizione di immunità”. “Al momento – ricorda – l’immunità post virus sembra reggere. Chi ha avuto un contatto, anche se asintomatico, ha sviluppato una risposta degli anticorpi può tranquillamente tornare ai lavoro. Ma bisogna fare test e la tecnologia che abbiamo in questo momento non è meravigliosa”.

