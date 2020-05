Nel nuovo mondo post Covid-19 l’e-commerce cresce come mai era avvenuto prima (durante il lockdown ha triplicato i nuovi consumatori) e ora diventa anche più ecosostenibile ed efficiente grazie a un innovativo sistema di confezionamento 4.0 che realizza la scatola su misura dell’oggetto da spedire. È una nuova storia italiana di innovazione con molti vantaggi. Per noi consumatori sono imballi con un minore impatto ambientale, grazie a una tecnologia che utilizza meno cartone, riduce i materiali di imballo, facilita il reso e lo smaltimento. Per le aziende e-commerce comporta un forte aumento della produttività, una notevole riduzione dei costi di imballo, ottimizzazione degli spazi di magazzino e un miglior servizio ai clienti.

