Fase 2 e mobilità, si moltiplicano le iniziative dei comuni italiani per differenziare le modalità di spostamento degli italiani, con incentivi a mobilità alternativa, rarefazione delle presenze sui mezzi pubblici, smart working e orari differenziati. E ora arriva anche un manuale su come comunicare i cambiamenti che le amministrazioni stanno studiando e, in qualche caso come Milano e Roma, approntando; a cura degli esperti di Bikenomist, che già avevano redatto un analogo manuale su come realizzare una rete ciclabile d’emergenza, anche questo manuale è a disposizione liberamente.

Fonte