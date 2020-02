“A partire da domenica, in Lombardia, abbiamo avuto un incremento dell’affluenza presso i punti vendita dei nostri associati, ipermercati e supermercati, anche del 100% e a partire da lunedì questo fenomeno si è esteso anche alle altre regioni coinvolte e poi a tutta Italia. Abbiamo registrato un picco di fatturato per beni di prima necessità come pasta, pane, sughi, latte, prodotti per la pulizia della casa”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, l’organismo espressione della Distribuzione moderna organizzata, e che conta tra gli associati, tra gli altri, marchi come Esselunga, Pam e Carrefour, fa il punto sugli effetti del coronavirus per il settore.

