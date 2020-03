“C’è tristezza nel constatare il comportamento di tanti giovani”, che continuano a frequentare grandi assembramenti nonostante le pressanti raccomandazioni che arrivano da istituzioni, autorità sanitarie e scienziati, e che sono anche oggetto del nuovo decreto governativo sull’emergenza coronavirus. E’ il sentimento che esprime parlando all’AdnKronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento contro Covid-19. In troppi “si comportano come se il coronavirus non li riguardasse – osserva – come se fosse solo un problema degli anziani”.

