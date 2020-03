“E’ un momento di grande difficoltà anche per noi che facciamo informazione, bisogna inventarsi un nuovo modo di fare il lavoro per chi fa televisione. Serve la capacità e il senso di responsabilità di dover disturbare chi sta lavorando in condizioni critiche, ma è importante perché tutti capiscano cosa sta succedendo”. Lo ha affermato Giovanni Floris, ospite della maratona live in streaming ‘L’Italia Chiamò’ organizzata dal Mibact dalle 6 alle 24 di oggi per promuovere una grande raccolta fondi per la protezione civile da destinare ai reparti di terapia intensiva in difficoltà per l’emergenza coronavirus.

