“Nonostante l’emergenza sanitaria, che sta mettendo a dura prova l’intero pianeta, saranno regolarmente assegnati i premi giornalistici internazionali “Cristiana Matano”, giunti quest’anno alla quinta edizione”. Lo ha stabilito l’associazione Occhiblu onlus, che organizza l’evento con il patrocinio del Parlamento Europeo e il contributo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Federazione Nazionale della Stampa, dell’Assostampa Sicilia e Palermo. “Anche quest’anno – dice il presidente dell’associazione Occhiblu, Filippo Mulè – sono pervenute numerose domande di partecipazione e non ci sembra giusto penalizzare tanti colleghi né interrompere la continuità di un Premio che in pochi anni s’è ritagliato uno spazio importante. Naturalmente in questo difficile momento non abbiamo la certezza di poter realizzare la manifestazione pubblica, in calendario a Lampedusa dall’8 all’11 luglio, alla quale lavoriamo da mesi per assicurare il consueto programma di convegni e momenti dedicati al giornalismo, al teatro, alla musica e allo sport. Di certo, però, i premi giornalistici internazionali saranno assegnati: entro la fine del mese di maggio capiremo se a distanza, oppure con una cerimonia in forma ridotta, o magari rinviando tutto ad altra data”.

Fonte