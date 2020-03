I giocatori del Barcellona dicono no, per il momento, alla proposta del club blaugrana di ridurre gli stipendi nel periodo in cui la Liga è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo riporta ‘As’ precisando che la ‘giunta dei capitanì guidata dal 6 volte pallone d’oro Lionel Messi ha rigettato la proposta della società. Il presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, che ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione, avrebbe proposto a Messi e compagni, in virtù delle maggiori entrate legate al calcio, un taglio del 50% degli stipendi rispetto al 70% pensato per le altre sezioni, come ad esempio il basket. Oggi il CdA del Barcellona dovrà decidere se andare allo scontro con i propri calciatori applicando in maniera unilaterale il taglio degli emolumenti o cercare una mediazione.