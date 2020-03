Arrivano in anticipo i fondi che il governo ha previsto di anticipare ai Comuni per le misure urgenti di solidarietà alimentare per chi è rimasto senza lavoro e senza reddito.

In sole 36 ore una task force del Dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, coordinata dalla direzione centrale della Finanza locale, ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei 400 milioni di euro previsti.

I beneficiari sono i 6.579 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna secondo la ripartizione prevista e pubblicata sulla gazzetta ufficiale di domenica.

In esecuzione dell’ordinanza di Protezione civile di ieri che prevede ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. si è provveduto anche all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni di tutte le Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale, per fronteggiare l’emergenza alimentare. L’avvenuta emissione dei mandati di pagamento è stata comunicata dal sito del ministero dell’Interno.

Adesso saranno i Comuni a disporre dei fondi e a deciderne i criteri di utilizzo. Il ministero dell’Interno ha prontamente risposto all’appello urgente dei sindaci di alcune città del Mezzogiorno dove si sono già manifestati episodi di saccheggio dei supermercati e annunciate future azioni violente.