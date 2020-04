Rummenigge sicuro: “Bundesliga sarà completata”

– Sono 13 i club tedeschi tra Bundesliga e seconda divisione minacciati di fallimento a causa della pandemia di coronavirus che ha costretto allo stop il calcio. Lo scrive la rivista sportiva Kicker citando le cifre fornite durante una riunione dei membri della DFL, la Lega calcio tedesca: sarebbero nove le squadre di seconda divisione a rischio e quattro quelle del massimo campionato. Sette club di seconda divisione sarebbero costretti a presentare istanza di fallimento alla fine di maggio se lo sport non dovesse ricominciare, gli altri due a giugno. Una società della Bundesliga, sempre secondo Kicker, sarebbe in grave pericolo, con la capacità di far fronte agli obblighi solo fino a maggio. Le altre tre squadre della massima serie dovrebbero presentare istanza di fallimento a giugno. Non sono stati forniti altri particolari su quali siano i club in questione.

In Germania si tornerà a giocare e la stagione sarà completata. Non ha dubbi al riguardo Karl-Heinze Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, fra i primi a sottolineare la necessità di condurre in porto le competizioni. “La Uefa ha criticato la Lega belga, e secondo me in modo giustificato, per aver dichiarato già conclusa la stagione – le parole di ‘Kallè ad ‘As’ – In Germania siamo tutti d’accordo: tutti i 36 club hanno deciso di portare a termine la stagione, anche a costo di andare oltre il 30 giugno. La Uefa ha avuto la sensibilità di dare priorità ai campionati rispetto a Champions ed Europei”. I calciatori del club bavarese hanno accettato una riduzione dell’ingaggio del 20% per aiutare gli altri dipendenti della società. “Il Bayern è sano e in una situazione solida a livello finanziario. Ovviamente, non giocando da settimane, questo ha comunque delle conseguenze – spiega Rummenigge – ma fortunatamente veniamo da anni positivi e in termini di liquidità non possiamo lamentarci. Merito della nostra filosofia: non ci siamo mai lasciati trascinare delle follie del mercato, siamo stati anche criticati per questo ma oggi sono ancora più felice delle scelte fatte, che ci hanno protetto da mali peggiori. I nostri giocatori guadagnano abbastanza e non dovranno chiedere l’elemosina se rinunceranno a qualcosina”.

“Giusto che i club più forti sostengano quelli deboli”

Ma la Germania calcistica sta dando l’esempio anche in un’altra direzione. I quattro club che hanno partecipato quest’anno alla Champions (Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia) hanno infatti stanziato 20 milioni di euro per le altre 32 società della Lega, che riunisce tutti i club di Bundesliga e Bundesliga 2, creando una sorta di fondo di solidarietà. “La Dfl si sta comportando in modo esemplare, tutto procede in maniera armonica e solidale – sottolinea l’ex centravanti dell’Inter – Di questi tempi è importante che i più forti sostengano i più deboli, per questo cerchiamo di non lasciarli da soli”. E sugli scenari futuri per il calcio e lo spettro della Superlega, il dirigente bavarese aggiunge: “Non sono mai stato favorevole a una Superlega, i tifosi tedeschi non la vogliono, preferiscono la Bundesliga e la Champions. E dobbiamo tenere in conto il loro parere”.