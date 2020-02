di Cristiano Camera

Le notizie di queste ultime ore sulla diffusione del coronavirus stanno mettendo in allarme anche i genitori degli studenti delle classi della scuola media Buonarroti di Roma, che hanno in programma di partecipare al carnevale di Venezia lunedì e martedì prossimi. In molti vorrebbero rimandare la partenza a quando l’emergenza sarà finita, “ché non ha senso, in questo momento, frequentare luoghi sovraffollati “- si legge nelle chat scolastiche su whatsapp -, mentre altri genitori affermano di non essere affatto preoccupati e che “bisogna evitare allarmismi inutili”.

