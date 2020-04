Farmaci contro il cancro alla prostata possibile arma anti Covid-19? Quella che arriva dal Veneto “è senza dubbio un’ipotesi interessante che”, come tutte le tesi avanzate in farmacologica, “andrà verificata attraverso uno studio clinico controllato”. Un trial che, riguardando “medicinali già disponibili in commercio e per i quali si conoscono già dosi ed effetti collaterali”, una volta disegnato e avviato potrebbe richiedere “tempi relativamente brevi”. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, commenta così all’Adnkronos Salute l’idea del gruppo coordinato da Andrea Alimonti, docente all’università di Padova.

