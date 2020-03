“I supermercati dovrebbero essere aperti h24, con regole precise dal punto di vista del numero degli ingressi, per evitare gli assembramenti”. Così Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco, parlando a Mattino Cinque delle nuove misure restrittive chieste per contenere l’epidemia di coronavirus. “Se io mi affaccio alla finestra di casa, vedo già persone in coda dalle prime ore del mattino per fare la spesa, che cercano di mantenere le distanze, ma che sono comunque in fila. Se si riducono gli orari, le persone non riescono a diluirsi. Per questo mi sembra l’ultima idea da portare avanti”.

Fonte