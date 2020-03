“Il virus ha dimostrato di aver eluso i criteri di sorveglianza. L’epidemia ha a tutti gli effetti conquistato una parte d’Italia. Ci troviamo a dover gestire una grande quantità di malati con quadri clinici importanti. Sta succedendo qualcosa di grave, non soltanto da noi ma anche in Germania e Francia, che potrebbero ritrovarsi presto nelle nostre stesse condizioni e non glielo auguro. Stiamo trattando una marea montante di pazienti impegnativi”. Ad affermarlo il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ parlando dell’emergenza coronavirus. Insomma “siamo in piena emergenza“. “I quadri clinici gravi non fanno pensare che l’infezione sia recente”, sottolinea poi Galli aggiungendo: “E’ verosimile che i ricoverati abbiamo alle spalle dalle due alle quattro settimane di tempo intercorso dal momento in cui hanno preso il virus allo sviluppo di sintomi molto seri”.

