Il test nazionale ideato dal Governo non è utile per riaprire il 4 maggio. Meglio i test pungidito. Parola di Massimo Galli, che aggiunge: “Io non ho nessun conflitto di interessi”. Scade giovedì la gara del Commissario Domenico Arcuri sul test nazionale per trovare gli anticorpi del coronavirus nel sangue di 150 mila italiani. Il bando prevede solo i test con prelievo da laboratorio che viaggiano su macchine Clisa o Elisa. Esclusi i test rapidi, bollati in tv come inaffidabili. Il professor Massimo Galli ordinario alla Statale e infettivologo al Sacco di Milano non la pensa così, e lo spiega al ‘Fatto Quotidiano’. “Se lo scopo è mettere in condizione le imprese di ripartire vedo almeno due problemi: non abbiamo un’organizzazione per fare a breve termine la veni-puntura a tutti i lavoratori e non abbiamo nessun test sierologico la cui positività che garantisca l’assenza di virus nei secreti del malato. Quindi a tutti i positivi dovremmo fare il tampone”.

