“Non è mai stata una semplice influenza“. Così Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all’università Statale del capoluogo lombardo, in collegamento con ‘Piazzapulita’ su La7 parlando del coronavirus. “Nella stragrande maggioranza dei casi questa malattia decorre con sintomi modesti, addirittura nel bambini e negli adolescenti quasi senza sintomi e guarisce – sottolinea l’esperto – la cattiva notizia è che anche i bambini e i giovani probabilmente fanno la loro parte nell’amplificazione della malattia. Quando andiamo verso gli adulti, e ancora di più verso gli anziani, ci troviamo di fronte a una evoluzione che presenta caratteristiche che possono diventare anche estremamente critiche”. “E’ difficile dire che percentuale riguarda questo andamento critico – sottolinea Galli – è difficile stabilirlo con precisione ma rischiamo un 10-15%. Che non vuol dire che questo 10-15% sia destinato a non superare questa malattia”.

