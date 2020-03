“Siamo già in una situazione molto complessa, soprattutto in alcune aree del Paese e della Lombardia. La grande scommessa, perdonatemi se lo dico, è vedere quanto riusciamo tenere fuori Milano e l’area metropolitana da una manifestazione di massa” della Covid-19. Così Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in prima linea contro l’emergenza Covid-19, e ordinario dell’università Statale del capoluogo lombardo, ospite in collegamento telefonico a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L’esperto invita infatti a considerare “tutto quello che comporterebbe” questa evenienza “a carico degli ospedali”.

