“Fra i casi positivi di oggi” in Lombardia, pari in termini assoluti a 272 (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri), “42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune Rsa“. Lo annuncia l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. “Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi”.

