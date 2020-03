“Smentisco che venga fatto triage su chi curare e chi no. Può accadere che in alcuni ospedali non ci siano posti, ma lì interviene il sistema regionale, un sistema che ancora regge ma sempre con maggior fatica”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera a ‘Radio24’ in merito all’emergenza coronavirus. “Manca il numero dei positivi, ma la crescita è contenuta – ha aggiunto – Abbiamo 9 laboratori in cui analizziamo i tamponi, non capisco la necessità di conoscere i dati tutti i giorni. Siamo perseguitati dai giornalisti che scrivono delle persone infette, dei deceduti”.

