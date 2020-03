“C’è un dato positivo, la gente sta rimanendo a casa e ricordo a tutti di continuare questo sforzo. Contiamo che la per la fine della settimana ci consentirà di vedere finalmente la linea dei contagi non più crescere ma almeno fermarsi. L’auspicio che ci poniamo è di stare in una situazione non di crescita costante ma di diminuzione o rallentamento. Ciò non significa che da lunedì potremo ritornare a fare la vita di prima, a ritrovarci nei pub o a ricominciare la socialità frenetica cui eravamo abituati e alla quale vogliamo tornare”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso di una diretta Facebook.

