“Sono dieci giorni ma sembra eternità…mesi. Il 20 febbraio si è acceso un click: da zero casi e, molti controlli fatti, in pochi giorni siamo arrivati a 877 persone ricoverate. Una macchina poderosissima si è messa in campo individuando posti di terapia intensiva, aprendone di nuovi e riconvertendo altri posti. C’è un grosso sforzo soprattutto per provare a contenere il virus, che ha una contagiosità velocissima se immaginiamo che in 15 giorni siamo arrivati a 1.820 lombardi positivi al coronavirus, con una crescita di oltre 300 rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera intervenuto in collegamento a SkyTg24

