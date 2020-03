“Il ministro Boccia ieri ha sottolineato che ci sono state consegnate 500mila mascherine nei giorni scorsi, ma noi ne abbiamo bisogno di 300mila al giorno. Forse non c’è la percezione di quello che stiamo vivendo, della battaglia e dello sforzo che stiamo facendo”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in una diretta Facebook. “Non è giorno delle polemiche, solo evidenziare il fatto che ogni giorno cerchiamo di giocare una battaglia e chi la gioca sono infermieri e medici che stanno facendo un encomiabile lavoro e non ci sono parole per ringraziarli. Andiamo a singhiozzo e scoprire che le mascherine non erano idonee, quando noi eravamo tutti certi che lo fossero perché questo avevamo chiesto alla protezione civile…c’è la volontà di sottolinearlo”, ha aggiunto Gallera, prima di annunciare che “tramite i canali della Regione Lombardia oggi siamo riusciti a recuperare 700mila mascherine e anche da questo punto di vista stiamo dando una risposta”.

