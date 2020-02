ROMA – «Il problema non sono soltanto le cancellazioni, e sono tante, ma ci sono anche le prenotazioni che non arrivano più». Stefano Bettanin è il presidente dell’Associazione property managers Italia, che rappresenta una buona fetta di chi gestisce gli alloggi extra alberghieri nel nostro Paese, cioè professionisti che gestiscono case e alloggi per conto terzi. Bettanin ha appena raccolto i dati delle disdette causate dall’emergenza coronavirus per presentarle al ministro Franceschini, che ha convocato i rappresentanti del settore per martedì prossimo.

«Potevamo aspettarci, e sono cifre drammatiche, il 50 per cento di cancellazioni in Lombardia — dice Bettanin — ma registriamo il 30 per cento di disdette in Sicilia, il 65 per cento a Venezia, il 40 in Liguria». I danni economici non riguardano soltanto i proprietari, c’è un risvolto pesante per il settore e per lo Stato: «Da anni portiamo avanti una battaglia per far emergere il sommerso — osserva Bettanin — con questa crisi rischiamo che la concorrenza sleale di chi affitta in nero abbia la meglio. E poi c’è la crisi di tutto l’indotto, cioè manutentori, addetti alle pulizie, i posti di lavoro persi saranno tantissimi». Al Mibact l’Associazione porterà proposte per sostenere i suoi affiliati: «Chiederemo un regime di moratoria: lo Stato congeli le tasse e si faccia garante nei confronti delle banche».

La crisi del settore extra alberghiero si percepisce anche nelle chat tra chi affitta su Airbnb. «Due prenotazioni a marzo già cancellate e una a rischio — scrive Francesco da Napoli — una terza persona mi ha contattato chiedendomi cosa fare… come se avessi la sfera di cristallo. Assurdo, veramente assurdo». «A Firenze negli ultimi due giorni ho avuto 4 cancellazioni per prenotazioni della prossima settimana», scrive Elena, che poi precisa come, secondo le regole sottoscritte con Airbnb, rientrerà soltanto del 50 per cento della cifra. Alcuni capiscono i clienti: «Una vacanza deve essere tale, se non se la sentono, li capisco» scrive Marco a Milano. C’è anche chi lamenta che gli addetti alle pulizie hanno rifiutato di andare a lavorare in appartamenti dove c’erano stati ospiti provenienti dall’Asia. Infine ci sono i voli: «Degli ospiti spagnoli vorrebbero venire — scrive Silvia di Roma — ma hanno paura che la situazione si aggravi e in aeroporto non li facciano partire»





