– L’ossigeno ozono terapia è una pratica medica utilizzata da anni in Italia e nel mondo per curare diverse patologie ma ora sembra essere di particolare attualità, dopo che il primo deputato risultato positivo al coronavirus, Claudio Pedrazzini, è guarito grazie ad essa. L’Adnkronos ha intervistato il presidente della Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia (Sioot international) Marianno Franzini, che vive ed opera nell’epicentro del focolaio, a Bergamo, per capire le ragioni dell’efficacia di questa pratica medica, tanto più che secondo il professore, se praticata sul paziente ai primi sintomi, potrebbe evitare l’intasamento degli ospedali e arginare le severe complicazioni del Covid 19 su polmoni e sistema circolatorio.

