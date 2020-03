Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono saliti su un aereo a Melbourne con rotta Europa nella serata di giovedì, poco dopo all’Albert Park i team, la F1, la Fia e gli organizzatori del Gran Premio australiano si riunivano per arrivare nella notte alla decisione più sensata ma sofferta: cancellare la gara che avrebbe dovuto dare inizio al Mondiale 2020. Che a questo punto, con l’evolversi della pandemia, potrebbe slittare al 7 giugno, col Gp di Baku, in Azerbaijan. Vite stravolte, perché non il calendario del motorsport?

Il caso McLaren

A Melbourne la positività al Coronavirus di un membro della McLaren e la conseguente decisione della squadra di Woking di ritirarsi dalla griglia, oltre che al disappunto dei piloti a cominciare da Lewis Hamilton (“scioccato di essere qui, il denaro è re”), di Vettel (“siamo pronti a tirare il freno a mano”) e Raikkonen (“fosse per noi non saremmo qui”), ha di fatto costretto a far sventolare la bandiera a scacchi prima dei semafori verdi su un evento impossibile da svolgere senza mettere a rischio la salute di chi lavora nel paddock e dei fan del motorsport.Questo il comunicato congiunto dei soggetti coinvolti nella scelta di impacchettare il Circo poche ore dopo che era stato montato: “In seguito alla conferma che un membro del McLaren Racing Team è risultato positivo al Covid-19 e la successiva decisione del team di ritirarsi dal Gp d’Australia, la FIA e la Formula 1 hanno convocato una riunione con i team principal degli altri nove team nella serata di giovedì. Tali discussioni si sono concluse con una visione maggioritaria delle squadre secondo cui la gara non doveva proseguire. La FIA e la Formula 1, con il pieno supporto dell’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), hanno quindi deciso di annullare tutte le attività di Formula 1 per il Gran Premio d’Australia. Sappiamo che questa notizia è molto deludente per le migliaia di fan, tuttavia la salute della comunità della F1, di chi ci lavora e del suo pubblico, hanno la priorità”.

La partenza di Vettel

Lo erano quasi tutti, a cominciare dalla Ferrari, col suo pilota Vettel già sull’aereo di ritorno prima dell’ufficialità dello stop. “La sicurezza di ogni membro della squadra rappresenta la priorità assoluta, soprattutto in questa fase di continua e rapida evoluzione della pandemia di Covid-19”, ha spiegato Maranello. Ma non tutti erano d’accordo su questa priorità: Red Bull, Alpha Tauri e Racing Point avrebbero voluto correre. Nella mattina australiana mentre il pubblico si avviava ai cancelli dell’Albert Park visto che l’organizzatore australiano aveva annunciato di voler proseguire col programma, probabilmente per far svolgere gli eventi collaterali alla F1, il direttore della F1 Chase Carey, insieme ai promoter del Gp di Melbourne e al direttore di gara Michael Masi, convocavano una conferenza stampa fuori dal paddock per rivelare il retroscena della scelta di fermarsi: “C’è stato un accumulo di eventi che ha portato alla decisione finale, certamente la positività del tecnico McLaren è stata cruciale, ma in realtà la situazione era già iniziata a cambiare molto rapidamente” ha ammesso Carey. “Quando siamo partiti lo abbiamo fatto valutando una situazione diversa: il numero di casi coronavirus presenti in Australia, ed anche il quadro generale in Europa era differente. Purtroppo quando i team erano in viaggio verso Melbourne la situazione è cambiata drasticamente e abbiamo dovuto affrontarla in tempo reale arrivando alla decisione di fermarci”.

Rischio stop fino a giugno

Fino a quando? Fino a giugno, vista l’evoluzione rapida della pandemia. Il primo Gp dell’anno potrebbe essere quello dell’Azerbaijan, il 7 giugno, visto la cancellazione del Gp del Bahrain della settimana prossima che era stato annunciato a porte chiuse, così come quella del Vietnam del 5 aprile. Già sospeso quello di Shanghai (19 aprile), si allontana anche l’ipotesi che si inizi in Olanda (3 maggio) che potrebbe essere recuperata ad agosto utilizzando il mese normalmente dedicato alla pausa estiva. Nella nuova scaletta salterebbero quindi anche i gp di Barcellona (10 maggio) e Montecarlo (24 maggio). Semmai e dove il Mondiale partirà, la conclusione prevista ad Abu Dhabi al 29 novembre slitterebbe al 13 dicembre per provare a recuperare almeno Vietnam e Cina. Da dove il Covid-19 è partito.









Fonte