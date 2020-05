Per sconfiggere le gravi criticità provocate dalla pandemia e superare la fase due, il Fondo Formazienda punta sull’innovazione tecnologica. L’obiettivo è dare una risposta concreta ai fini della tutela delle aziende, dei lavoratori e dei consumatori in un periodo in cui sarà necessario convivere con il virus. Il fondo interprofessionale nato dall’accordo interconfederale di Sistema Impresa e Confsal riunisce 111mila imprese per 775mila lavoratori. Nel 2020 ha già stanziato oltre 8 milioni di euro con i primi due avvisi dando un particolare rilievo al tema della digitalizzazione venendo incontro al fabbisogno formativo espresso dalle aziende che sempre di più puntano sullo smart working e sul telelavoro. Dal 2008 ad oggi Formazienda ha erogato fondi per 140 milioni di euro finanziando i percorsi formativi che professionalizzano le risorse umane.

