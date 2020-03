“In un momento delicato come questo, il Lazio e l’Italia tutta hanno bisogno di una classe politica in grado di dare risposte concrete, non di speculare sulla pelle delle persone, con slogan di facile presa e campagne di dubbio gusto. Il video fatto circolare in queste ore dalla signora Roberta Angelilli (che, contrariamente a quanto si afferma nel video stesso, non è Consigliera regionale bensì una privata cittadina) è falso nei contenuti, vergognoso nei termini. Partire da falsi presupposti e dalla paura del Covid-19 per far dare del ‘delinquente’ e del ‘coglione’ ad un avversario politico è un modo becero di sfruttare il momento sperando di conquistare qualche consenso”. Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione regionale del Lazio, replicando al video che circola sui social relativo alla presunta intenzione della Regione Lazio di donare l’ex struttura ospedaliera Forlanini di Roma a delle fantomatiche Ong.

Fonte