“Per quanto riguarda i numeri siamo nel rispetto di quella linea di continuità: non esiste più incremento, siamo in piano”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in riferimento all’emergenza Coronavirus. “Stiamo procedendo nello sviluppare l’ipotesi tracciata da tanti statistici ed epidemiologi secondo cui abbiamo raggiunto il culmine. Si procederà per un periodo in questa direzione, poi secondo loro dovrebbe iniziare la ripresa”, ha aggiunto Fontana durante il consueto punto stampa. “Siamo contenti, ma invitiamo i cittadini a tenere sempre molto alta la guardia. Altrimenti -ha avvertito- c’è il rischio che il contagio possa riprendere. Quel che è positivo è che queste misure stanno dimostrando di essere efficaci”.

