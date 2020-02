“Il video con la mascherina? Da un punto di vista personale lo rifarei sicuramente, non aveva nessun messaggio se non quello di dire ‘seguite i consigli che vi vengano dati’. Poi hanno voluto strumentalizzarlo e quindi si cerca di parlare più della mia mascherina che del problema che ci riguarda”. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si esprime così in collegamento via Skype con ‘L’Aria che tira’, su La7. “Oggi non ho la mascherina? Sono solo, in riunione con i miei collaboratori fino a due minuti fa la avevo. Ora l’ho tolta per evitare che qualcuno si terrorizzi”, aggiunge.

