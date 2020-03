Arrivato ormai al terzo giorno di quarantena il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana racconta in un’intervista al Giornale: “In questi giorni dormo in Regione, ho un lettino sopra l’ufficio, però mi riservo di tornare a casa, ho chiesto e posso farlo, purché mantenga certe precauzioni, come la tanto vituperata mascherina, quella che secondo qualcuno non dovrei mettere per non spaventare il mondo, e sarebbe invece una precauzione per i familiari. Comunque per ora sto qui – aggiunge Fontana – per comodità, anche perché la sera si finisce a mezzanotte e al mattino si parte presto. Recupero un po’ di sonno”.

