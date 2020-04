“Revocare la circolare del Viminale non credo sia il termine giusto, noi potremmo emettere un’ordinanza che vada a contrastare quello che dice e che impedisca questa attività. Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Lamorgese che mi ha spiegato che non intendeva raggiungere quello scopo”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, ai microfoni di ‘Centocittà’ su Rai Radio1, rispondendo a chi gli chiedeva se la Lombardia intende revocare, con un’ordinanza, la circolare diffusa ieri dal Viminale che autorizza le passeggiate vicino casa di un genitore col proprio figlio. Questa mattina una nota del ministero dell’Interno ha precisato che ”le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano”.

