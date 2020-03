“E’ un fronte compatto quello con cui la Lombardia chiede al governo di porre in essere nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”. Cosi’ il presidente della Regione, Attilio Fontana, i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia e quello dell’Upl, commentano l’incontro avvenuto nel pomeriggio di oggi. “Abbiamo inviato al governo una serie di proposte che, qualora non si ritenesse opportuno applicare in tutto il Paese, venisse comunque attuata nell’intera Lombardia. I dati sull’emergenza sanitaria ci impongono di agire nel minor tempo possibile: solo con un’ulteriore azione di contenimento dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire una tendenza sempre più grave”.

