È la prima spaccatura che emerge sul fronte della lotta all’epidemia da Covid-19. Il messaggio arriva forte e chiaro poco dopo le 14: «L’ospedale alla Fiera non si può fare con la Protezione civile». Lo dice, con un’espressione più dispiaciuta che scoraggiata, il presidente della Regione Attilio Fontana. La realtà è un po’ più complessa, nel senso che la Protezione civile non è che abbia detto no e basta: ha detto che non ha il materiale che servirebbe per trasformare il padiglione 1 e 2 del Portello, l’ex Fiera campionaria della città. E non può fornirlo. Lasciando però Regione e Fiera con la sensazione che «Non ci capiscono, non vedono come noi che questa emergenza rischia di travolgerci se non corriamo ai ripari ora». C’è anche un’altra questione: la Protezione civile ha inviato 200 mila mascherine che non sembrano adeguate per gli ospedali. Davide Caparini, assessore al Bilancio (della Lega): «In ritardo di settimane e per di più non a norma #Borrellivergogna».

C’è da aggiungere un dettaglio. Ieri, in videoconferenza, si sono ritrovati i funzionari e i responsabili di Fondazione Fiera e della Regione da Milano e la Protezione civile da Roma. I “milanesi” tutti con mascherina, i “romani” nessuno. E dunque se quello che veniva annunciato come «incontro decisivo» s’è concluso con una sorta di «congelamento» della situazione, va detto che a Milano in molti dello staff della Regione pensano a come sia possibile andare avanti lo stesso, lavorando gomito a gomito con la Fiera. Perché il progetto del modulo ospedaliero è pronto, così com’è già pronta una sorta di doppio piano B. Vediamolo.

Coronavirus in Lombardia, Fontana: "Non possiamo resistere a lungo, la gente deve impegnarsi per interrompere il contagio"

Una parte del piano è dedicata al modo migliore per poter comunque costruire l’ospedale da campo modello Wuhan, per 500 terapie intensive, «e anche di più».

Coronavirus in Lombardia, la fiera di Rho vista dal drone: possibile centro ricovero malati

L’altra è tesa nel reperire negli ospedali qualsiasi posto. Ad esempio, c’erano due piani svuotati al San Paolo, quartiere Barona, ospedale in via di dismissione, che potrebbero tornar buoni adesso. C’è una palazzina al San Matteo di Pavia. E c’è un altro spazio sempre a Milano, nel già oberato e super-efficiente Niguarda, da decenni una delle eccellenze internazionali per le rianimazioni. Qui, secondo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, potrebbero trovare spazio altre terapie intensive, e c’è un accordo con l’associazione nazionale costruttori, per una ristrutturazione veloce. Ma saranno sufficienti questi spazi?



È la domanda che affligge la Lombardia, nei suoi rappresentanti, ma anche nei suoi dieci milioni di abitanti, perché questa è la regione che ha terapia intensiva sempre più affollata (650), che segue l’aumento dei positivi (9.820) e non si consola contando i dimessi (1.198). «Ogni ora è preziosa», ripete Gallera, mentre Fontana, che ormai viene intervistato dai giornali internazionali ed è uscito dalla quarantena che s’era imposto dopo il contagio di una sua collaboratrice, incalza: «La Protezione civile non è assolutamente nelle condizioni di rispettare quello che ci aveva promesso. Noi ci stiamo guardando in giro per capire se riusciremo a trovare i presidi che ci servono, siamo in contatto con i fornitori». E da Milano guardano anche a Domenico Arcuri, neo-commissario per l’emergenza: potrà intervenire lui?







