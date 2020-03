“Visiono video di calciatori che potrebbero servirci”

– “Esco solo per andare al supermercato: negli ultimi cinque giorni ho messo il naso fuori solo una volta e sempre per fare la spesa. Tornare in Portogallo? Qui a Roma mi sento sicuro, la società ci offre le migliori condizioni di vita, abbiamo tutto a nostro disposizione e poi c’è uno dei migliori ospedali specializzati contro i virus”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in un’audio-intervista rilasciata al sito SicNoticias.pt, discutendo del lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus.

L’allenatore giallorosso, nella sua casa ad un passo da Villa Pamphili (chiusa come i principali pubblici di Roma), sta approfittando dell’emergenza per studiare meglio l’italiano (con lezioni online, insieme alla moglie) e aggiornarsi su qualche giocatore per il futuro. Il tecnico confessa di “dedicare molto tempo” a moglie e figlio, ma anche “alla lettura”. Inoltre, spiega Fonseca, “sto visionando dei video di calciatori che potrebbero fare al caso nostro”. Con i giocatori, spiega, “siamo sempre in contatto: il nostro preparatore atletico Numo Romano in questi giorni ha tanto lavoro. La squadra non può fermarsi del tutto”.

“Conoscevo la prima vittima in Portogallo”

Sulla pandemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia, ma anche altri paesi nel mondo, Fonseca dice: “Mi dispiace molto che la prima persona morta in Portogallo (si chiama Mario Verissimo, ndr) a causa del coronavirus sia una mia vecchia conoscenza ai tempi dell’Estrela Amadora – continua Fonseca -. Tornare in Portogallo? Qualche consiglio mi è anche arrivato, ma non ci ho mai pensato su. A Roma mi sento al sicuro, il club ci aiuta su tutto, ha creato le condizioni per risolvere qualsiasi problema, mettendo tutto il necessario a disposizione”.