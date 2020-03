“L’Italia sta diventando un modello per gli altri Paesi. In Europa diventeremo un modello da seguire” per come stiamo affrontando l’emergenza coronavirus. Lo ha detto Fiorello intervenendo alla maratona in live streaming ‘Italia chiamò’ (www.litaliachiamo2020), organizzata dal Mibact dalle 6 alle 24 di oggi per promuovere una grande raccolta fondi per la protezione civile da destinare ai reparti di terapia intensiva in difficoltà per l’emergenza coronavirus. “Il titolo così patriottico, ‘L’Italia chiamò’, risveglia l’italismo“, ha detto Fiorello continuando il gioco degli ‘ismi’ iniziato a Sanremo.

Fonte