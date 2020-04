Finix technology solutions, hub italiano di innovazione nel settore della trasformazione digitale, ha siglato una partnership con la piattaforma /BeyondTheBox per offrire formazione specializzata, durante l’attuale emergenza sanitaria. “Con questa iniziativa – si legge in una nota – Finix metterà a disposizione gratuitamente, fino a fine maggio 2020, oltre 100 sessioni di consulenza online, all’interno delle quali un team di 20 professionisti di alto livello, con forti competenze in campo tecnologico, offrirà non solo alle piccole e medie imprese che stanno lavorando per adattare la propria operatività alle sfide del remote-working, ma anche alle famiglie, alle scuole, ai medici di base un supporto concreto per affrontare la difficoltà della vita quotidiana durante la social distance”.



