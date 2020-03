di Enzo Bonaiuto – “Qualsiasi ordine sociale è sempre molto fragile: noi diamo per scontata l’esistenza e la resistenza di una società, ma basta un invisibile virus per azzoppare la società e determinare una contrazione del sociale fino alla sua estinzione, anche se per fortuna solo temporanea”. E’ quanto osserva all’AdnKronos il decano dei sociologi italiani Franco Ferrarotti, a proposito dei comportamenti straordinari ed eccezionali determinati dall’emergenza coronavirus, “finita la quale, ci farà apprezzare ancor di più l’ordine sociale”. E darà “nuova vitalità, perché sentiremo il bisogno di rispondere alla morte con la vita, è nella nostra natura” fino al punto di “darci la voglia di fare più figli: usciremo dalla denatalità!”, ipotizza il sociologo.

