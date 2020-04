La società di consulenza strategica on&offline – fondata a Venezia nel 2009 da Christian Nucibella – sotto al manifesto #UnderTheBlu ha lanciato un doppio progetto di raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, avvalendosi della piattaforma d’aste di beneficenza CharityStars. Dal 1 Marzo e fino alla fine dell’emergenza, FiloBlu donerà 1 euro per ogni acquisto effettuato su tutte le piattaforme di e-commerce sviluppate per i brand-clienti internazionali. Inoltre, la società si è fatta promotrice della campagna di raccolta fondi #UnderTheBlu che ha già coinvolto numerosi artisti. Da Saturnino Celani che propone una lezione di basso in streaming agli Eiffel 65 e Marvin e Prezioso che hanno scelto di offrire cimeli storici della loro carriera.

