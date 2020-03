“Ma ragazzi ma che problemi avete? Andare a correre in un momento di emergenza sanitaria e quarantena? Che cosa avete nel cervello?“. A scriverlo in una delle sue stories su Instagram è Chiara Ferragni, scagliandosi contro le decine di runners che, incuranti delle misure restrittive imposte dal governo, affollano le strade di Milano. Postando, assieme al commento, una foto di Parco Sempione a Milano che mostra decine di persone in tenuta ginnica, a distanza molto ravvicinata, molti dei quali senza mascherina, l’imprenditrice digitale tagga anche la regione Lombardia: “Hanno rotto le p…. – scrive- dovete multare”.

