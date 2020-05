“Le mascherine a 0.50 centesimi sono già finite e sono introvabili. Sabato e oggi sono stati distribuiti tre milioni di pezzi a Roma, Milano e Torino, le zone più importanti da proteggere. Ma sono già finite anche perché è un numero davvero limitato rispetto alle esigenze e alle richieste che arrivano dai cittadini”. Lo denuncia all’Adnkronos Salute Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Ma il problema non è solo quello delle mascherine. “Il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile, si è triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi dopo l’emergenza Covid-19. Il mercato è impazzito e mancano anche le materie prime per realizzarli“, avverte Tobia.

