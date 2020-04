“C’è un modo in cui si può riprendere a giocare. Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenute in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco. Tutti verranno testati almeno una volta a settimana”. Anthony Fauci, il direttore dell’istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie Infettive, detta le regole per la ripresa dello sport negli Usa. “La gente dirà che non si potrà giocare senza spettatori, ma io penso più alla gente che ora sta morendo perché è andata a vedere una partita di baseball -sottolinea Fauci- Vale anche per me: vivo a Washington e siamo campioni con i Nationals e pure io voglio tanto andarli a vedere, ma non sarà possibile nel breve periodo”.

