Dopo la ventina di pazienti cinesi e i due trattati al Cotugno di Napoli, ecco i dati sui primi cento pazienti con polmonite da Covid-19 trattati con tocilizumab alla Asst ospedali civili di Brescia. Un numero alto, il più ampio in letteratura, e risultati buoni, se si considera che il farmaco non è diretto contro il Coronavirus, ma è utilizzato in clinica per trattare la superinfiammazione in patologie come l’artrite reumatoide. E che i malati a cui è stato somministrato avevano insufficienza respiratoria grave, che non rispondeva ad alcun trattamento disponibile.

Ma veniamo ai dati: nel 77% dei pazienti le condizioni respiratorie sono risultate migliorate o stabilizzate. A 24-72 ore e a 10 giorni dalla somministrazione di tocilizumab, il miglioramento della sindrome da distress respiratorio acuto è stata valutata usando la ‘Brescia-Covid respiratory severity scale’ (punteggi da 0 a 8, in ordine di gravità ovviamente crescente). “Su 100 pazienti – racconta Nicola Latronico dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 2 e portavoce dello studio – 43 hanno ricevuto il tocilizumab nell’unità di terapia intensiva, 57 fuori dalla terapia intensiva per indisponibilità di letti. Di questi 57 pazienti, 37 (65%) sono migliorati e hanno sospeso la ventilazione non invasiva, sette (12%) sono rimasti stabili nell’unità di terapia intensiva e 13 (23%) sono peggiorati (10 morti, 3 ricoverati in terapia intensiva).

Dei 43 pazienti trattati in terapia intensiva, 32 (74%) sono migliorati (17 sono stati tolti dalla ventilazione artificiale e sono stati trasferiti in reparto), 1 (2%) è rimasto stabile e 10 (24%) sono deceduti. Complessivamente, a 10 giorni, la condizione respiratoria è migliorata o si è stabilizzata in 77 pazienti (77%), di cui 61, in sede di esame di radiografia del torace, hanno mostrato una riduzione significativa delle lesioni polmonari e 15 sono stati dimessi dall’ospedale.Le indagini di laboratorio fatte prima di somministrare il farmaco hanno dimostrato in tutti i pazienti livelli altissimi, talora addirittura fuori scala, di proteina C reattiva (Pcr), ferritina, D-Dimero e trigliceridi, confermando l’ipotesi che una sindrome iper-infiammatoria fosse presente quando le condizioni respiratorie dei pazienti peggioravano e confermando il razionale per l’utilizzo del tocilizumab.

Lo studio – portato avanti da un gruppo di specialisti di Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica Clinica e Immunologia dell’Università degli Studi di Brescia (gruppo Cometa, acronimo di Covid-Mediated hyper-inflammatory state) sarà pubblicato sulla rivista Autoimmunity Reviews, nel numero di luglio.