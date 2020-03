Una intera famiglia siciliana, padre, madre e tre figli sotto i dieci anni, bloccata in Marocco perché Ryanair ha cancellato ieri tutti i voli per l’Italia. “Non sappiamo cosa fare perché l’Ambasciata italiana non ci risponde e neppure il console – racconta Francesco Catalfo all’Adnkronos – adesso stiamo tornando in aeroporto. Ma con tre bimbi piccoli è tutto molto più complicato. Ryanair ci ha cancellato ieri il volo Marrakech-Catania e non ci da soluzioni alternative. Stavamo valutando di andare in Germania, ma girare mezza Europa con il Coronavirus e con tre figli piccoli è rischioso”.

Fonte